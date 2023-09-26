Оля Полякова у коротенький шортах та топі показала, як займається спортом просто неба

Артистка показала, як тримає себе у формі.

Співачка Оля Полякова продемонструвала свої спортивні навички під час тренування.

Виконавиця показала, як займається спортом просто неба. Полякова з'явилася у кадрі у ніжно-рожевому костюмі - коротеньких шортиках та топі з глибоким декольте на тонких бретельках.

Як поділилася співачка, щоб тримати себе у формі вона займається бігом, а потім виконає вправи для пласкої талії.

"Я щойно зробила п'ять кілометрів" Ноги просто гудять. Зараз піду качати ще прес", - розповіла Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Щоб тіло було у тонусі співачка також виконує планку. Як поділилася Полякова, вона без проблем стоїть 30 секунд у планці перед іншими вправами.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Щоправда, як каже співачка, в неї не завжди виходить дотримуватися режиму тренувань. Проте виконавиця намагається тримати себе у формі.

"Я знову вхожу в форму. Все своя життя вхожу в форму. Все життя я починаю тренуватися, починаю, але кидаю. Починаю - кидаю, але починаю", - пожартувала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На завершення свого тренування Полякова вирушила до басейну. Співачка похизувалася результатами своїх фізичних навантажень у купальнику.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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