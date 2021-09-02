Оператор ESL скасував два турніри із CS:GO у листопаді й анонсував нову подію

Турніри DH Open Atlanta та DH Open Winter із CS:GO були скасовані.

Турнірний оператор ESL Gaming повідомив про оновлення програми турнірів Pro Tour із CS:GO. Змагання DreamHack Open Atlanta і DreamHack Open Winter, які мали відбутися 12–14 і 26–28 листопада відповідно, він скасував. Однак на той самий місяць призначив інший чемпіонат.

Відмову від івентів компанія пояснила перевантаженістю турнірного календаря в цей період, через що виникли труднощі з підбором зручного часу для проведення кваліфікацій.

Також читайте ESL Pro League Season 14 із CS:GO: підсумки групи C і старт матчів у D

Також стало відомо, що DreamHack Open 47 для європейського регіону перенесли із жовтня на 10–14 листопада. Його учасники, як і учасники DreamHack Open 46 для регіонів Америки та Океанії, який відбудеться 22–26 вересня, також потраплять на новий чемпіонат.

Назва турніру, який призначили на 23–28 листопада, поки невідома, як і його призовий фонд. Однак організатори також зазначили, що колективи, які пройшли відбіркові на IEM Fall, вигравши DreamHack Open у червні, теж отримають на нього інвайти.

Як фінальну подію року ESL Gaming планує провести IEM Winter 2021. Попередньо були названі дати 2–12 грудня.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання