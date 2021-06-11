Організатор StarLadder CIS RMR із CS:GO врахував ключові недоліки першого RMR-турніру в СНД-регіоні

На StarLadder CIS RMR із CS:GO будуть, затримка, античит, записи тімспіків, тощо.
Організатор StarLadder CIS RMR із CS:GO розкрив подробиці проведення турніру. Як і передбачено правилами корпорації Valve, прямі запрошення до основної частини змагання отримали п'ять команд із найбільшим RMR-рейтингом у регіоні – Team Spirit, Natus Vincere, Gambit Esports, Virtus.pro й Akuma. Незважаючи на рекомендації ESIC, організатор повинен їх дотримуватися.
Також стало відомо, що інвайти на закриту кваліфікацію отримали колективи Entropiq, forZe, K23 і Nemiga Gaming. Раніше до неї пройшли українські Esports Club Kyiv і ex-Marlian Esports. Ще два місця дістануться переможцям другиї відкритих відбіркових, які відбудуться 12–14 червня.
У відповідь на відкритий лист професійних СНД-команд до Valve, StarLadder повідомив, що на другому RMR-турнірі будуть передбачені наступні заходи:
- треті особи не отримають log-дані з затримкою менше 20 секунд;
- затримка на всіх GOTV складе від 110 секунд;
- тімспіки будуть записуватися під час кожного матчу.
- під час кожного матчу буде вестися запис із веб-камер гравців, до нього потрапить і те, що відбувається на їхніх екранах;
- всі матчі турніру відбудуться на платформі FACEIT із використанням її античита.
StarLadder CIS RMR відбудеться від 27 червня до 4 липня, на ньому розіграють $100 тис. і бали RMR.