Остап Ступка вимагає пом'якшити йому покарання за влаштовану "п'яну" ДТП в Києві з потерпілим

Український актор Остап Ступка, який нещодавно назвав причину розлучення з четвертою дружиною, відповів, чим завершилися суди через влаштовану ним "п'яну" ДТП із потерпілим у Києві.

Артист говорить, що ситуація насправді "складна та прикра". Тим не менш, він вирішив із потерпілим всі негаразди. Зокрема, актор оплатив лікування та ремонт автівки. В інтерв'ю Oboz.ua знаменитість додав, що був за "мирне вирішення всіх питань".

"З потерпілим ми всі негаразди вирішили – я за мирний шлях. З приводу самої ситуації… Важка подія. Але, як то кажуть, всі ми під Богом ходимо, розумієте? І в кожного може так змінитися життя – буквально за одну секунду", - запевнив актор.

Після ДТП Остап Ступка має протягом трьох років виконувати суспільно-корисні роботи, а також йому на вісім років заборонили їздити за кермом авто. Однак нещодавно артист подав апеляцію та просить пом'якшити йому покарання. Як зізнається актор, він хоче трішки скоротити термін заборони керування автівки. Наразі апеляція перебуває на розгляді. Поки ж Ступка користується послугами таксі.

Остап Ступка влаштував ДТП

"У мене роман з таксистами. Коли сідаю в машину, буває, пізнають, звичайно. Є вже знайомі хлопці, з якими домовляюся: потрібно поїздити містом у справах, вони мене возять. Ми гарно спілкуємося. За водінням, звісно, сумую – я за кермом дуже давно. Нещодавно ми подали апеляцію, щоб хоч трохи скоротити термін заборони, зараз вона розглядається", - поділився актор.

Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у Києві – що відомо

У квітні 2023 року Остап Ступка став винуватцем ДТП. Позашляховик актора в'їхав у припарковану автівку, в якій перебував чоловік. Внаслідок зіткнення потерпілий отримав серйозні травми та потрапив до лікарні. Поліцейські, які прибули на місце ДТП, встановили, що Ступка перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Врешті, почалися суди. Суддя виніс вирок, згідно з яким артист протягом трьох років має виконувати суспільно-корисні роботи. Також його на вісім років позбавили водійського посвідчення. Щоправда, Київська міська прокуратура була не згодна з таким рішенням та вимагала на три роки ув'язнити актора.

Остап Ступка напідпитку влаштував ДТП у Києві / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно Остап Ступка розповів, де під час війни перебувають його молодші діти. Також артист розсекретив, чим вони зараз займаються.

Читайте також: