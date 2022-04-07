Отримав пожиттєвий бан: росіянин назвав українця нацистом на турнірі Warcraft III

JohnnyCage більше ніколи не зможе брати участь у турнірах серії W3Champions.

У середу, 6 квітня, стався неприємний інцидент під час турніру Warcraft III. Росіянин Ілля Яшенков під ніком "JohnnyCage" образив українського гравця Андрія "Foggy" Кореня.

Під час зустрічі в матчмейкінгу "JohnnyCage" назвав "Foggy" "нацистом", що потрапило на стрім українця на Twitch.

Українець спитав, чи серйозно він так думає. Той відповів ствердно. Після цього Андрій Корінь вирішив покинути гру, тому що не бажає витрачати свій час на таких недалеких особистостей.

Тепер JohnnyCage більше ніколи не зможе брати участь у турнірах серії W3Champions, повідомили у підрозділі Reddit про Warcraft.

Також організатори заборонили використання на своєму дискорд-сервері символа Z у контексті підтримки війни в Україні.

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