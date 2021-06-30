Піся програшу NAVI на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO, два гравці Akuma вирішили змінити команду

Євген "j3kie" Сергачев і Дмитро "SENSEi" Шворак залишають CS: GO-команду Akuma.

У матчі між командами Natus Vincere і Akuma в межах турніру StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO, з рахунком 2:0 перемогла NAVI. Для гравців Akum це вже третя поразка в ході другого RMR-турніру року.

Після матчу учасник Akuma Дмитро "SENSEi" Шворак у себе в Twitter розмістив пост, в якому подякував гравцям NAVI за те, що не погодилися змінити сервер. Через це на карті Mirage учасники Akuma виступали із затримкою в 27–32 мс, коли у їхніх супротивників найвищий пінг не перевищував 25 мс, а у деяких дорівнював 5 мс.

Капітан Natus Vincere Кирило "Boombl4" Михайлов відповів на це пропозицією закрити рота.

Закрий рот — Кирило (@ Boombl4CS) June 29, 2021

За цей вчинок його розкритикував аналітик Олександр "Petr1k" Петрик, зазначивши, що така відповідь не гідна капітана однієї з найкращих команд світу.

Через певний час, в офіційних групах у "ВКонтакті" гравці Akuma Євген "j3kie" Сергачев і Дмитро "SENSEi" Шворак повідомили про пошук нових команд.

Кожен із них розмістив у себе лаконічне повідомлення з трьох літер: FFT. Абревіатура розшифровується, як free for team (шукаю команду).

Наступний матч у межах StarLadder CIS RMR 2021 колектив Akuma зіграє проти Nemiga Gaming. Він стартує 30 червня о 17:00 за Києвом.

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