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Півзахисник ФК "Челсі" Мейсон Маунт став амбасадором кіберспортивної організації Combat Gaming

Півзахисник ФК "Челсі" Мейсон Маунт став амбасадором кіберспортивної організації Combat Gaming

Футболіст "Челсі" Мейсон Маунт виступить ведучим кіберспортивних подій.

Амбасадором кіберспортивної організації Combat Gaming став Мейсон Маунт – півзахисник ФК "Челсі" і національної збірної Англії. Він братиме участь у подіях компанії, виступить їхнім ведучим, а також візьме на себе створення ігрового контенту для каналів Ginx TV і Sky UK.

Combat Gaming займається проведенням шоу-матчів, а також турнірів із зірковими гравцями і кіберспортсменами. Серед основних дисциплін її змагань – Call of Duty, FIFA та Fortnite.

Мейсон Маунт раніше вже брав участь у змаганнях від Combat Gaming. Він відомий, як досвідчений гравець у Call of Duty: Warzone.