Півзахисник ФК "Челсі" Мейсон Маунт став амбасадором кіберспортивної організації Combat Gaming

Футболіст "Челсі" Мейсон Маунт виступить ведучим кіберспортивних подій.

Амбасадором кіберспортивної організації Combat Gaming став Мейсон Маунт – півзахисник ФК "Челсі" і національної збірної Англії. Він братиме участь у подіях компанії, виступить їхнім ведучим, а також візьме на себе створення ігрового контенту для каналів Ginx TV і Sky UK.

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Combat Gaming займається проведенням шоу-матчів, а також турнірів із зірковими гравцями і кіберспортсменами. Серед основних дисциплін її змагань – Call of Duty, FIFA та Fortnite.

Мейсон Маунт раніше вже брав участь у змаганнях від Combat Gaming. Він відомий, як досвідчений гравець у Call of Duty: Warzone.

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