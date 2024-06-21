Потап показав, як за кордоном розважається з 15-річним сином-красенем від Ірини Горової

Український репер та продюсер Потап показав, як за кордоном розважається з 15-річним сином Андрієм від продюсерки Ірини Горової.

У підлітка нині канікули. Тож, він вирішив провести час із батьком та приїхав до нього. У своєму Instagram Потап активно ділиться, як розважається із сином-красенем. Зокрема, Андрій полюбляє баскетбол. Тож, репер зійшовся з сином у баскетбольному двобою.

"Potap vs. Potap", - підписав відео артист, натякаючи, кому ж вдасться здобути перемогу.

Потап показав, як із 15-річним сином проводить час за кордоном

Врешті, спочатку першим у кільце намагався влучити Андрій. Утім, йому не вдалося це зробити. Наступним був Потап і таки забив. Тож, судячи з влучених у кільце м'ячів, то Потапенко-старший переміг.

Утім, підписники репера були незадоволені таким результатом. Вони звернулися до Потапа із зауваженням, що взагалі-то він міг піддатися синові.

Нагадаємо, нині Андрій проводить час із батьком. Син музиканта говорив, що вони чимало гратимуть у баскетбол. Ба більше, Андрій навіть мріє стати баскетболістом. До речі, нещодавно син Потапа та Горової зізнався, скільки грошей витрачає на місяць та скільки йому необхідно мати коштів для комфортного життя.

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