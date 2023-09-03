Прорив першої лінії оборони росіян на півдні: які можливості відкрилися перед ЗСУ

У Запорізькій області завдяки прориву першої лінії оборони російської армії в ЗСУ з'явилася можливість маневрувати технікою та військами під час наступальних дій на другу лінію оборони ворога.

Про це "Суспільному" розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", - розповів представник ЗСУ.

За його словами, на другій лінії оборони росіяни мають менше мінних полів, ніж на першій. Втім, наголошує Штупун "не треба думати що їх легко буде взяти".

Якщо першу лінію оборони ворога українські бійці розміновували вручну, то розмінування другої лінії оборони окупантів буде комплексним. Адже тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

"На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", - пояснив Штупун.

Тим часом російські окупаційні війська залучають до оборони свої резерви та десантні підрозділи.

Як повідомлялося, у Білому домі зробили заяву про успіхи ЗСУ на півдні. Зокрема, на Запорізькому напрямку Сили оборони протягом останніх дні досягли "помітного прогресу" під час наступу проти російських окупаційних військ.

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