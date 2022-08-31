Путіністка Надія Бабкіна приїхала до окупованого Маріуполя: реакція Андрія Бєднякова

Російська співачка Надія Бабкіна вкотре довела, що не заслуговує поваги від українців. Путіністка приїхала до окупованого Маріуполя, аби заспівати для місцевих жителів. У зруйнованому росіянами місті виконавиця навіть посміла співати українських народних пісень.

Однак найбільше обурення викликало фото Бабкіної та її колективу на тлі вщент розбитого Драматичного театру в Маріуполі, в який влучив російський снаряд. Світлиною поділився український телеведучий Андрій Бєдняков. Зірка "Орла та Решки" був розлючений, побачивши фото росіянки у рідному місті.

Бєдняков відреагував на приїзд Бабкіної до Маріуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

"Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом та ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинуло біля 300 людей, що ховалися від російських снарядів", - написав Бєдняков.

В той же час російська співачка заявила, що українці в окупованому місті "принімалі нас восторжено", а в неї "стаял в горле ком".

Нагадаємо, що путіністка Бабкіна хоче відвідати більшість окупованих міст на Донбасі. Разом зі своїм ансамблем співачка вже побувала у Луганську, де обурила виконанням української пісні.

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