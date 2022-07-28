Російського кіберспортсмена не пустили на турнір у США через намальовану "Z" на мапі Dota 2: деталі скандалу

Колишньому гравцю російської команди Virtus.pro Івану "Pure" Москаленку з Росії заборонили в'їзд до США для участі у престижному турнірі з Dota 2 в Арлінгтоні.

Причиною подібного рішення організаторів змагань став ганебний вчинок Москаленка, який він здійснив на змаганнях DPC-ліги Східної Європи.

Про недопуск представника країни-агресорки до турніру повідомляє CQ.

Так, цей гравець намалював літеру "Z" на мапі Dota 2, яка використовується російськими військами після повномасштабного вторгнення до України. Інцидент стався перед матчем, коли спортсмени розважалися в очікуванні битви. За кілька секунд літера була зафарбована. Утім, це не врятувало російський колектив від дискваліфікації.

Змагання із призовим фондом у 500 тисяч доларів у американському Арленгтоні відбудуться від 4 до 14 серпня. На турнірі в Арлінгтоні Івана замінить перуанець Енцо "Timado" Джіанолі О"Коннор.

Цікаво, що пізніше у коментарях одному з уболівальників Москаленко заявив, що випадково намалював саме цю літеру. Одразу після цього Virtus.pro розірвала контракт із Москаленком. Команда нагадала, що будь-які вчинки мають наслідки, незалежно від того, були ці дії навмисними чи ні.

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