Розіграш квитків на концерт alyona alyona та Jerry Heil у Києві: як стати учасником

Представниці України на "Євробаченні-2024", співачки alyona alyona та Jerry Heil 28 червня відіграють концерт у Києві.

Поки ж редакція сайту ТСН.ua оголошує розіграш квитків на подію, яка відбудеться в столичному клубі Stereo Plaza. Пропонуємо дізнатися, як стати учасником.

Розіграш квитків на концерт alyona alyona та Jerry Heil

Умови дуже прості! Задля цього потрібно підписатися на наш Telegram-канал. Окрім того, якщо ви ще не стежите, то треба приєднатися до спільноти ТСН.ua у Facebook. Під дописом про розіграш залиште будь-який коментар.

Врешті, переможців буде два, які отримають квиток на перший спільний виступ alyona alyona та Jerry Heil після "Євробачення". Результати розіграшу будуть оголошені 25 червня.

Розіграш квитків на концерт alyona alyona та Jerry Heil

Окрім того, відповідний розіграш також стартував і в нашому Instagram. Щоб стати учасником, потрібно підписатися на наші сторінки. Окрім того, в Instagram ви маєте поширити допис про розіграш у stories, при цьому зробивши активну відмітку tsn.ua. Також треба залишити коментар. Двох переможців ми оберемо 25 червня.

Розіграш квитків на концерт alyona alyona та Jerry Heil

Нагадаємо, 28 червня alyona alyona та Jerry Heil відіграють великий сольний концерт у Києві. Подія відбудеться в Stereo Plaza, Київ.

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