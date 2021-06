Розробник Pokémon Go працює над грою за "Трансформерами"

Компанія Niantic анонсувала гру Transformers: Heavy Metal.

Американська компанія Niantic, яка відома як розробник гри Pokémon Go, анонсувала новий проєкт. У співпраці зі студією Very Very Spaceship, вона працює над грою Transformers: Heavy Metal.

За сюжетом, гравці приєднаються до мережі Guardian Network – групи людей, які об'єдналися з автоботами у війні проти десептиконів. Їм належить відкривати приховані регіони у всьому світі, щоб знаходити ресурси і битися з десептиконами поодинці або з друзями. У грі з'являться персонажі з фільмів і мультфільмів франшизи "Трансформери".

Реліз запланований на кінець 2021 року, проте раніше відбудеться тестовий запуск Transformers: Heavy Metal у декількох окремих країнах.

