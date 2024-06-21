СБУ взялася за відомого російського актора, який підтримує війну в Україні та поширює пропаганду

Відомий російський актор-путініст, зірка серіалу "Універ" Віталій Гогунський отримав заочну підозру від Служби безпеки України.

Зокрема, скандальний артист, який, до речі, родом із Кременчука, активно підтримує війну в Україні, яку вороже розв'язала РФ. Гогунський постійно підіграє російській пропаганді, приїжджає на окуповані Росією українські землі та розважає і героїзує окупантів, які чинять злочини проти невинних та мирних людей.

Окрім того, актор-путініст публічно повторює російські наративи про "братські народи", "це все не Росія, а НАТО" і що "РФ взагалі-то прийшла всіх звільнити від нацистського режиму".

Віталій Гогунський отримав підозру від СБУ / Фото: facebook.com/ssu.vinnytsia

Врешті, СБУ провела розслідування та зібрала доказову базу. Віталія Гогунського звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів до зміни меж території), ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 436 (пропаганда війни).

Наразі всі звинувачення СБУ передала до суду. Віталію Гогунському загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно продюсер-путініст Юрій Бардаш отримав підозру від СБУ. Його звинувачують у пропаганді війни, виправданню збройної агресії Росії проти України, закликах до зміни конституційного ладу та зміни меж території.

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