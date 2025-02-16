Співачка Lama відіграла концерт у Києві: приголомшливе живе виконання та аукціон для ЗСУ

Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, відіграла концерт у Києві.

Виконавиця зібрала своїх прихильників в особливу дату – 14 лютого, в День всіх закоханих. Парочки залюбки приходили на концерт Lama та в неймовірній атмосфері під романтичні пісні проводили святковий день.

Редакція сайту ТСН.ua теж побувала на події. Пропонуємо детальніше дізнатися, як минув концерт виконавиці.

Lama зібрала прихильників в одному з музичних клубів-ресторанів. Родзинкою закладу було те, що відвідувачі могли сісти за столик, замовити собі чогось смачненького та сидячи насолоджуватися виступом улюбленої артистки. Початок концерту був запланований на 19:00. Однак віддані прихильники Lama зібралися в клубі задовго до вказаного у квитку часі.

Концерт Lama у Києві / Фото: ТСН.ua

Сама співачка теж не квапилася розпочинати. Артистка все ж таки затрималася, аби дочекатися на всіх прихильників, які через сніжну погоду могли запізнитися. О 19:30 на сцену вийшла ведуча Соня Сотник. Вона розпочала концерт з важливого завдання – провела благодійний аукціон, на якому збирали кошти на дрон бригаді "Помсти". З молотка пішли футболки з автографом Lama, зображення острова "Зміїний" з фразою про "руський воєнний корабель" та підписом того самого автора цього вислову, а також прапор.

Після благодійного аукціону на сцену нарешті вийшла співачка зі своїм бендом. Виступ знаменитість розпочала із легендарної пісні "Світло і тінь". Далі артистка заспівала трек "Привіт, привіт", під час виконання якого грала на клавішних. Загалом, на сцені залунали такі пісні, як "Мій милий", "Лиш тільки ти", "Тішу", яку артистка, до речі, вперше виконала на концерті, "Діаманти", "Спалені мости", "Мій друг", "Сильні люди", "Тримай", "Знаєш, як болить", "Моє серце", яку співачка заспівала із залом, "Літак", "Мені так треба" та "Український Rock’n’Roll".

Концерт Lama у Києві / Фото: ТСН.ua

Після виконання пісень Lama зійшла зі сцени. Однак концерт, звичайно ж, на цьому не завершився. На сцену піднялася ведуча Соня Сотник, яка продовжила благодійний аукціон. Вона продала прапор за 28 тисяч, шеврон Radio Roks та диск, на якому записаний альбом виконавиці. Загалом, команді виконавиці вдалося зібрати 84,5 тисяч гривень для потреб ЗСУ. Звичайно, на події також подякували військовим, завдяки яким взагалі є можливість святкувати День закоханих та проводити подібні заходи. Всі присутні піднялися та адресували захисниками аплодисменти.

Після цього Соня Сотник покликала Lama виконати пісню на біс. Артистка із колективом заспівала композицію "Лиш тільки ти", "3 джерела", під час якої всі ввімкнули ліхтарики на телефонах, а деякі парочки танцювали повільні танці. Навіть столики не стали цьому на заваді. На завершення співачка потішила легендарним треком "Світ мрій". Присутні в залі нарешті розігрілися, почали вставати з-за столиків, співати й танцювати з Lama.

Концерт Lama у Києві / Фото: ТСН.ua

Після цього, фани, звичайно, не могли відпустити артистку. Вони просили її виконати ще один трек і всі дружно вигукували "на біс". Врешті, Lama вийшла та заспівала пісню "Моє серце". Саме романтичною композицією виконавиця завершила День всіх закоханих.

Концерт Lama у Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK відіграв концерт у Києві. Артист давав дітям мікрофони та змусив присутніх плакати. Редакція сайту ТСН.ua писала подробиці з виступу артиста.

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