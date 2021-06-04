Стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2: підсумки і фото з трансляції

Підсумки Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 і фото з трансляції.
Як завершилася стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2? Яким чином організатор турніру WePlay Esports втілив анонсовану аніме-тематику на трансляції? Кого бачать переможцем групової стадії змагання?
Відповіді на ці питання – у статті.
Підсумки Wild Card
Стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 завершилася проходом команд Vici Gaming і Team Nigma до групового етапу турніру. Колективи Invictus Gaming, Team Secret, Execration і AS Monaco Gambit покинули змагання.
Аніме-трансляція: фото від WePlay Esports
Медіахолдинг WePlay Esports поділився фотографіями з англомовної трансляції WePlay AniMajor 2021.
Груповий етап: прогноз від v1lat
Другий етап WePlay AniMajor 2021 вже стартував.
Співзасновник і коментатор студії Maincast Віталій "v1lat" Волочай у новому випуску подкасту "Вілата голосніше!" Зробив прогноз щодо підсумків групового етапу WePlay AniMajor 2021. Він очікує на наступний розподіл команд:
- 1 місце – PSG.LGD;
- 2 місце – Vici Gaming;
- 3 місце – Evil Geniuses;
- 4 місце – beastcoast;
- 5 місце – Team Liquid;
- 6 місце – Team Nigma;
- 7 місце – Team Spirit;
- 8 місце – TNC Predator.
Інші учасники подкасту своїми фаворитами назвали команди Team Liquid, PSG.LGD і beastcoast.
Груповий етап завершиться у понеділок, 7 червня.
Подія відбувається 2–13 червня в Києві. На ній розіграють $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.