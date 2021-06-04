Стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2: підсумки і фото з трансляції

Підсумки Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 і фото з трансляції.

Як завершилася стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2? Яким чином організатор турніру WePlay Esports втілив анонсовану аніме-тематику на трансляції? Кого бачать переможцем групової стадії змагання?

Відповіді на ці питання – у статті.

Підсумки Wild Card

Стадія Wild Card на WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 завершилася проходом команд Vici Gaming і Team Nigma до групового етапу турніру. Колективи Invictus Gaming, Team Secret, Execration і AS Monaco Gambit покинули змагання.

Аніме-трансляція: фото від WePlay Esports

Медіахолдинг WePlay Esports поділився фотографіями з англомовної трансляції WePlay AniMajor 2021.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Груповий етап: прогноз від v1lat

Другий етап WePlay AniMajor 2021 вже стартував.

Співзасновник і коментатор студії Maincast Віталій "v1lat" Волочай у новому випуску подкасту "Вілата голосніше!" Зробив прогноз щодо підсумків групового етапу WePlay AniMajor 2021. Він очікує на наступний розподіл команд:

1 місце – PSG.LGD;

2 місце – Vici Gaming;

3 місце – Evil Geniuses;

4 місце – beastcoast;

5 місце – Team Liquid;

6 місце – Team Nigma;

7 місце – Team Spirit;

8 місце – TNC Predator.

Інші учасники подкасту своїми фаворитами назвали команди Team Liquid, PSG.LGD і beastcoast.

Груповий етап завершиться у понеділок, 7 червня.

Подія відбувається 2–13 червня в Києві. На ній розіграють $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання