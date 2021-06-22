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Стали відомі переможці Кубку України, Шкільної, Студентської та Бізнес ліг від UPEA

Стали відомі переможці Кубку України, Шкільної, Студентської та Бізнес ліг від UPEA

Підсумки турнірів із CS:GO та Dota 2 від UPEA.

Завершилися фінальні етапи турнірного сезону від Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA). На змаганнях розіграли призовий фонд, що перевищує 1 млн грн.

Чемпіоном Legion Кубку України із CS:GO став колектив ex-Marlian Esports, він виграв 150 тис. грн. На другому місці – Esports Club Kyiv із 70 тис. грн призових.

Обидві команди у ці вихідні також взяли участь у закритій кваліфікації на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO, однак, не змогли потрапити на турнір.

У Legion Кубку України із Dota 2 переміг казахстанський колектив V-Gaming, який заробив 80 тис. грн. Друге місце посів український Cascade Esports, його нагорода – 40 тис. грн.

Переможцем Legion Студентської Ліги із Dota 2 став BladeSSS, а змагання із CS:GO LIN4EVATELI. На Legion Шкільній Лізі з Dota 2 переміг склад YUNG Hope, а з CS:GO Baza Shkola.

Чемпіоном Boosta Бізнес Ліги із CS:GO стала команда Fozzy Group, яка заробила 70 тис. грн.