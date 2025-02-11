Тарас Цимбалюк похвалився схудненням на сім кіло і в трусах посвітив сталевими м'язами

Український актор Тарас Цимбалюк похвалився схудненням і показав свої сталеві м'язи.

Артист в Instagram-stories зізнався, що перед Новим роком серйозно взявся за свою фігуру. Зокрема, зірка серіалів та кіно налагодив харчування: мінімізував споживання солодкого, припинив вживати алкоголь, стежить за вмістом вуглеводів та не переїдає. Окрім цього, Тарас Цимбалюк займається спортом у тренажерному залі. Врешті, у підсумку це все вже дало чудовий результат. Артистові вдалося позбутися сім кілограмів.

"Трохи ще підсушило: вага перед Новим роком – 102, зараз – 95. Я мінімізував солодощі, прибрав алкоголь, намагаюся стежити за вуглеводами, не переїдаю, тренуюся по можливості", - поділився актор.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також Тарас Цимбалюк наочно продемонстрував результат свого схуднення. Зокрема, артист сфотографувався у самих лише трусах та продемонстрував сталеві м'язи.

Нагадаємо, нещодавно дівчина Тараса Цимбалюка, з якою його підозрюють у розриві, наважилася на зміни в зовнішньому вигляді. Бізнесвумен Світлана Готочкіна зробила пластичну операцію.

Читайте також: