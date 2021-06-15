Team Spirit увійшла до топ-10 рейтингу команд із Dota 2 від ESL

Team Spirit увійшла до топ-10 рейтингу команд із Dota 2 від ESL, а Virtus.pro його покинула.

В оновленому рейтингу світових команд із Dota 2 від ESL Team Spirit піднялася на одну позицію і увійшла до топ-10. Інший східноєвропейський колектив – Virtus.pro – покинув першу десятку, він змістився на чотири позиції, посівши 11 місце.

Переможець WePlay AniMajor 2021 PSG.LGD піднявся на одну сходинку та посів перше місце в рейтингу. Здобувши дві позиції, на другому місці опинився Evil Geniuses. Invictus Gaming змістився з першого місце на третє.

Найбільш вражаючий результат за просуванням у рейтингу показала команда T1, вона посіла п'яте місце, піднявшись на 34 позиції.

На зміни у рейтингу вплинули результати турніру WePlay AniMajor 2021, який завершився 13 червня.

23–26 червня в східноєвропейському регіоні відбудеться кваліфікація на чемпіонат The International 10. Після звістки про те, що склад учасника відбіркових Prosti Esli розпався, змінився посів нижньої сітки події. Команді Fantastic Five зарахували технічну перемогу. B8 Esports зіграє з NoTechies, а Nemiga Gaming – з Trident Clan.

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