The Pokémon Company в 2020 році заробила $5,1 млрд на ліцензійних правах

The Pokémon Company увійшла до топ-10 світових ліцензіарів.
Видання License Globe опублікувало рейтинг світових компаній за рівнем доходу від інтелектуальної власності та продажу прав на неї в 2020 році. Вперше до топ-10 рейтингу увійшла The Pokémon Company, яка в минулому році заробила $5,1 млрд на ліцензійних правах.
Експерти відзначають, що в 2019-му її дохід був на $900 млн менше. До франшизи Pokémon входять ігри, анімаційні картини, фільми, додатки, іграшки, одяг і аксесуари, дизайнерські колаборації, технічне спорядження, домашній декор і багато іншого.
Топ-10 світових ліцензіарів у 2020-му:
- The Walt Disney Company – $54 млрд;
- Meredith Corporation – $30,1 млрд;
- Authentic Brands Group – $13,8 млрд;
- WarnerMedia – $11 млрд;
- Hasbro – $7,8 млрд;
- NBCUniversal/Universal Brand Development – $7,5 млрд;
- ViacomCBS – $5,8 млрд;
- The Pokémon Company International – $5,1 млрд;
- Bluestar Alliance – $4,5 млрд;
- Sanrio – $3,9 млрд.
Окрім The Pokémon Company, "новачком" у першій десятці стала компанія Bluestar Alliance. На 49 місці в світовому рейтингу розташувалася Activision Blizzard, яка заробила в 2020 році $317 млн на ліцензійних правах. 59 місце посіла SEGA, її дохід становив $207 млн.