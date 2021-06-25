The Pokémon Company в 2020 році заробила $5,1 млрд на ліцензійних правах

The Pokémon Company увійшла до топ-10 світових ліцензіарів.

Видання License Globe опублікувало рейтинг світових компаній за рівнем доходу від інтелектуальної власності та продажу прав на неї в 2020 році. Вперше до топ-10 рейтингу увійшла The Pokémon Company, яка в минулому році заробила $5,1 млрд на ліцензійних правах.

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Експерти відзначають, що в 2019-му її дохід був на $900 млн менше. До франшизи Pokémon входять ігри, анімаційні картини, фільми, додатки, іграшки, одяг і аксесуари, дизайнерські колаборації, технічне спорядження, домашній декор і багато іншого.

Топ-10 світових ліцензіарів у 2020-му:

The Walt Disney Company – $54 млрд; Meredith Corporation – $30,1 млрд; Authentic Brands Group – $13,8 млрд; WarnerMedia – $11 млрд; Hasbro – $7,8 млрд; NBCUniversal/Universal Brand Development – $7,5 млрд; ViacomCBS – $5,8 млрд; The Pokémon Company International – $5,1 млрд; Bluestar Alliance – $4,5 млрд; Sanrio – $3,9 млрд.

Окрім The Pokémon Company, "новачком" у першій десятці стала компанія Bluestar Alliance. На 49 місці в світовому рейтингу розташувалася Activision Blizzard, яка заробила в 2020 році $317 млн на ліцензійних правах. 59 місце посіла SEGA, її дохід становив $207 млн.

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