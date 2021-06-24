Триває вступ на бакалаврат за спеціалізацією "Кіберспорт" у НУФВСУ

Триває вступ на бакалаврат за спеціалізацією "Кіберспорт" у НУФВСУ

Рік навчання на бакалавраті з "Кіберспорту" в НУФВСУ коштуе 18, 5 тис. грн.

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) приймає заяви і документи для вступу на бакалаврат за спеціалізацією "Кіберспорт" (esports). ВНЗ оголосив терміни та умови вступу, а також вартість навчання. У своїх соцмережах інформацією поділилася Федерація кіберспорту України.

Для вступу необхідно мати не менш 100 балів ЗНО з української мови та біології, а також пройти творчий конкурс.

Реєстрація на творчий конкурс відбувається від 1 червня до 12 липня. Конкурс на бюджетні місця відбудеться 1–12 липня, а на контрактні – 15–​​​​​​​23 липня. Прийом документів в електронній формі відбудеться 14–​​​​​​​23 липня.

Рейтингові списки вступників будуть оприлюднені 28 липня (бюджетні місця) і 10 серпня (контрактні місця) до 18:00.

Вартість одного року навчання на бакалавраті НУФВСУ за спеціалізацією "Кіберспорт" становитиме 18 500 гривень.

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