Twitch-канали Maincast і WePlay Esports у червні обійшли за переглядами LCK і LCS

Twitch-канали Maincast і WePlay Esports у червні обійшли за переглядами LCK і LCS

Канали компаній Maincast і WePlay Esports увійшли до топу за переглядами на Twitch у червні.

Українська кіберспортивна студія Maincast і міжнародний медіахолдинг WePlay Esports, заснований в Україні, увійшли до топ-3 за переглядами на Twitch серед організацій у червні 2021 року. Інформацію оприлюднив аналітичний сервіс Streams Charts.

WePlay Esports минулого місяця провів у Києві турнір WePlay AniMajor 2021 із Dota 2 і вів на своїх Twitch-каналах його прямі трансляції англійською та українською мовами.

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Maincast у червні вела російськомовні трансляції WePlay AniMajor 2021, а також східноєвропейської кваліфікації на The International 10 із Dota 2.

Канали обох компаній зі значною перевагою обійшли трансляції корейської ліги LCK і північноамериканської LCS із League of Legends.

Цей результат виглядає особливо вражаючим, якщо порівняти показники дисциплін Dota 2 і League of Legends у статистиці за категоріями на Twitch за той же місяць.

Стрими із LoL у червні набрали 146,75 млн годин перегляду, тоді як із Dota 2 – лише 61,93 млн. Не зважаючи на більшу популярність League of Legends, як гри, освітлення кіиберспортивних івентів із Dota 2 від українських організацій досягло успіху серед глядачів.

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