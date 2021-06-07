У червні відбудеться турнір ROG Summer Cup 2021 із CS:GO з фондом у 100 000 гривень

Анонсовано всеукраїнський турнір ROG Summer Cup 2021 із CS:GO.
У червні на платформі FACEIT відбудеться всеукраїнський турнір ROG Summer Cup 2021 із CS:GO з загальним фондом у 100 тис. грн. Участь безкоштовна. На змагання допускаються команди, в яких не менше трьох гравців – громадяни України.
До плейоф турніру пройдуть команди, які займуть 1–4 місця на одній із чотирьох відкритих кваліфікацій. Вони відбудуться 13, 15, 16 і 22 червня.
24 червня стартує плейоф, два найкращих від 16 колективів-учасників пройдуть до грандфіналу. У грандфіналі, який призначений на 26 червня, до них доєднається ще дві запрошені команди.
На стадії плейоф буде розіграно 30 тис. грн. Розподіл:
- 1-2 місця – 4 тис. грн.
- 3-4 місця – 3 тис. грн.
- 5–8 місця – 2 тис. грн.
- 9–16 місця – 1 тис. грн.
У грандфіналі розіграють 70 тис. грн., іх розподілять наступним чином:
- 1-ше місце – 35 тис. грн.
- 2-ге місце – 20 тис. грн.
- 3-4 місця – 7,5 тис. грн.
У березні відбувся ROG Spring Cup 2021 з аналогічним призовим фондом. На ньому перемогла команда Esports Club Kyiv.
Організатори турніру – компанія ASUS, її суббренд Republic of Gamers (ROG) і найстаріший кіберспортивний портал України Gameinside.ua.