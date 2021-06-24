У Dota 2 почався івент Nemestice та стартував продаж бойових перепусток

У Dota 2 запустили подію Nemestice.

У Dota 2 стартував новий івент під назвою Nemestice. Його позиціонують, як битву за могутність, яку можна отримати, збираючи уламки зруйнованого Божевільного місяця, що наповнені жертовною енергією Зета. Разом із подією розробники випустили бойову пеперустку.

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Із періодичністю в три хвилини, у центрі карти буде відбуватися метеоритний дощ. Гравцям потрібно буде захоплювати принесені ним уламки, щоб отримувати вуглі, які дають бонуси, що збільшують швидкість пересування, а також пошкодження від атак і заклинань. Якщо зібрати достатньо вуглів, з'явиться можливість вражати ворогів поблизу. У період події також будуть посилені крипи і башти.

Серед нагород нового Battle Pass будуть Dragon Knight в образі Девіона з аніме "DOTA: Кров дракона" й аркана на Spectre під назвою Phantom Advent. Від цієї бойової перепустки не буде відрахувань до фонду The International 10.

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