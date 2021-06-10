У фіналі Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA зіграють команди Natus Vincere та Gambit Esports

Дві команди з українськими гравцями пройшли до фіналу Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA.

12 червня відбудеться фінал Major-турніру Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA (ALGS Championship 2021). До нього пройшли 20 найкращих колективів від 40, які брали участь в змаганні.

Серед фіналістів і дві команди з українськими учасниками – Natus Vincere та Gambit Esports. За NAVI грає Максим "Max-Strafe" Стаднюк, а до складу Gambit входить Артур "Artyco" Тищенко. Колектив Myztro Gaming, до якого входять українці Олександр "Sanya" Бокучава і Дмитро "Xron" Сахарук, покинув змагання.

Зараз призовий фонд турніру становить $690,5 тис., він буде розподілений між 20 колективами-фіналістами. Переможець отримає $265 тис., нагорода за друге місце – $132 тис., за третє – $78 тис., а за четверте – $46 тис. Також передбачені додаткові нагороди.

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