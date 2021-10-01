У Мережі висміяли жахливу графіку популярного футбольного симулятора: обличчя гравців стали мемами

Користувачі пишуть, що такого не побачиш навіть у фільмах жахів.

30 вересня відбувся реліз eFootball 2022 - нової версії відомого футбольного симулятора, який раніше називався Pro Evolution Soccer (PES). Однак шанувальники відеоігор не зацінили гру, жорстко розкритикувавши її в соцмережах.

Насамперед, уболівальники виявилися шокованими графікою симулятора. Обличчя більшості гравців мають по-справжньому жахливий вигляд. Наприклад, зірки світового футболу Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі мають перекошені фізіономії, що викликало масу їдких жартів у Мережі.

Уболівальники в симуляторі взагалі скидаються на зомбі.

Анімація в новій грі теж створена з масою помилок. Один з користувачів виклав скрішот, де головний тренер буквально потонув у газоні після голу своєї команди.

J'étais un plein match sur #eFootball2022, après un très gros tacle de Lukaku, l'entraîneur est venu lui même bouché le trou pour que le match puisse continuer dans les meilleurs conditions. Le niveau d'IA est vraiment plus poussé que dans #FIFA22 pic.twitter.com/wQ9qxB9kso — Rafaeru MSRP (@Rafaeru2K) September 30, 2021

На іншому відео показано, як футболіст мчить з м'ячем до воріт суперника з неприродно вигнутими назад руками. Як то кажуть, без коментарів.

Parece que Konami se había guardado el bombazo para el día de salida de Efootball ¡crossover con Naruto!



‍♂️‍♂️



pic.twitter.com/wtueRkgBiy — Wakkap (@wakkapoficial) September 30, 2021

Цього року гра від компанії Konami не лише змінила назву з PES на eFootball, а і стала безкоштовною. Однак це чи не єдине, що в такій ситуації може дещо потішити любителів футболу.

Фанати продовжують активно обговорювати та глузувати з творіння розробників симулятора та наповнювати Інтернет кумедними мемами.

The memes around eFootball have me remembering the good times. pic.twitter.com/OvWGDVpp7j — Nick Akerman (@Nakerman) October 1, 2021

eFootball 2022, звичайно, треба було назвати 3022, бо це якийсь новий рівень графіки pic.twitter.com/coWGiRer4c — Тарас (@tarasmi) October 1, 2021

eFootball 2022 насправді виявилась найкрутішим генератором мемів. Можливо, Konami умисно вдалася до такої маркетингової стратегії. :) Їх гра вже другий день у топах обговорень на всіх соціальних платформах. pic.twitter.com/MwsJzcqvF5 — Game Gazer (@game_gazer) October 1, 2021

eFootball 2022 — це те, на що ми заслуговуємо. pic.twitter.com/FLLWvxF6dT — починили магістраль (@mega_shepard) September 30, 2021

Pes 2014 // efootball 2022



De a poco se van acercando con los parecidos, 10 años más y capaz le aciertan pic.twitter.com/pREgpaM4dR — Joel⚡ (@gjoeldiaz) September 30, 2021

Now we know where eFootball took inspiration pic.twitter.com/gfETaQqnhq — Betclic Apogee Esports (@BetclicApogee) September 30, 2021

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання