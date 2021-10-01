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У Мережі висміяли жахливу графіку популярного футбольного симулятора: обличчя гравців стали мемами

У Мережі висміяли жахливу графіку популярного футбольного симулятора: обличчя гравців стали мемами

twitter.com/RFBorthwick

Користувачі пишуть, що такого не побачиш навіть у фільмах жахів.

30 вересня відбувся реліз eFootball 2022 - нової версії відомого футбольного симулятора, який раніше називався Pro Evolution Soccer (PES). Однак шанувальники відеоігор не зацінили гру, жорстко розкритикувавши її в соцмережах.

Насамперед, уболівальники виявилися шокованими графікою симулятора. Обличчя більшості гравців мають по-справжньому жахливий вигляд. Наприклад, зірки світового футболу Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі мають перекошені фізіономії, що викликало масу їдких жартів у Мережі.

Уболівальники в симуляторі взагалі скидаються на зомбі.

Анімація в новій грі теж створена з масою помилок. Один з користувачів виклав скрішот, де головний тренер буквально потонув у газоні після голу своєї команди.

На іншому відео показано, як футболіст мчить з м'ячем до воріт суперника з неприродно вигнутими назад руками. Як то кажуть, без коментарів.

Цього року гра від компанії Konami не лише змінила назву з PES на eFootball, а і стала безкоштовною. Однак це чи не єдине, що в такій ситуації може дещо потішити любителів футболу.

Фанати продовжують активно обговорювати та глузувати з творіння розробників симулятора та наповнювати Інтернет кумедними мемами.

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