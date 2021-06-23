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У Overwatch з'явився кросплей між ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo

У Overwatch з'явився кросплей між ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo

У Overwatch додали можливість крос-платформної гри.

Розробники шутеру Overwatch повідомили про додання підтримки кросплею. Він дозволить гравцям на ПК, двох останніх поколіннях консолей PlayStation і Xbox, а також Nintendo Switch, брати участь у спільних матчах.

 

У змагальному режимі гравці на консолях і ПК матимуть два роздільних пули, але в інших їм вже доступний повноцінний кросплей. Розробники відзначили, що в матчах проти ПК-гравців допомога в прицілюванні з контролеру буде недоступна.

Для використання функції з консолей необхідно зв'язати профіль в Overwatch з акаунтом у Battle.net. ПК-гравцям вона буде доступна автоматично. Також є можливість у будь-який час відключити кросплей.