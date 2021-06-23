У Overwatch з'явився кросплей між ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo

У Overwatch додали можливість крос-платформної гри.

Розробники шутеру Overwatch повідомили про додання підтримки кросплею. Він дозволить гравцям на ПК, двох останніх поколіннях консолей PlayStation і Xbox, а також Nintendo Switch, брати участь у спільних матчах.

Cross-Play has arrived.



You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo.



Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY — Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021

У змагальному режимі гравці на консолях і ПК матимуть два роздільних пули, але в інших їм вже доступний повноцінний кросплей. Розробники відзначили, що в матчах проти ПК-гравців допомога в прицілюванні з контролеру буде недоступна.

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Для використання функції з консолей необхідно зв'язати профіль в Overwatch з акаунтом у Battle.net. ПК-гравцям вона буде доступна автоматично. Також є можливість у будь-який час відключити кросплей.

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