Учасниця "Холостяка" та колишня дівчина Тараса Цимбалюка висловилась про стосунки з актором

Учасниця шоу "Холостяк", акторка Вікторія Варлей прокоментувала стосунки з колишнім бойфрендом, актором Тарасом Цимбалюком.

Зокрема, у фотоблогу у зірки поцікавилися, чому вони з Тарасом не разом. Шанувальники переконані, що вони були найгарнішою парою українського шоубізнесу.

Вікторія зазначила, що між ними з Тарасом нині лише дружні взаємини. За словами акторки, вони дві окремі яскраві особистості, тому їм краще не мати романтичних стосунків.

"Дуже люблю Тараса як друга. Він неймовірна людина. Але вважаю, що ми з Тарасом окремо дві яскраві особистості", - прокоментувала Вікторія.

Фото: instagram.com/viktoriavarley

Зазначимо, Тараса та Вікторію пов'язували романтичні стосунки протягом трьох років. Утім, їхній роман був не таким солодким, як хотілося б. Парочка часто розходилася і сходилася. Врешті-решт їхній роман закінчився.

Читайте також: