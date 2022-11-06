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Учасниця "Холостяка" та колишня дівчина Тараса Цимбалюка висловилась про стосунки з актором

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2081
Час на прочитання
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Учасниця "Холостяка" та колишня дівчина Тараса Цимбалюка висловилась про стосунки з актором

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Акторка натякнула, чому розійшлася з секс-символом українського кіно.

Учасниця шоу "Холостяк", акторка Вікторія Варлей прокоментувала стосунки з колишнім бойфрендом, актором Тарасом Цимбалюком.

Зокрема, у фотоблогу у зірки поцікавилися, чому вони з Тарасом не разом. Шанувальники переконані, що вони були найгарнішою парою українського шоубізнесу.

Вікторія зазначила, що між ними з Тарасом нині лише дружні взаємини. За словами акторки, вони дві окремі яскраві особистості, тому їм краще не мати романтичних стосунків.

"Дуже люблю Тараса як друга. Він неймовірна людина. Але вважаю, що ми з Тарасом окремо дві яскраві особистості", - прокоментувала Вікторія.

Фото: instagram.com/viktoriavarley / ©
Фото: instagram.com/viktoriavarley

Зазначимо, Тараса та Вікторію пов'язували романтичні стосунки протягом трьох років. Утім, їхній роман був не таким солодким, як хотілося б. Парочка часто розходилася і сходилася. Врешті-решт їхній роман закінчився.

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Дата публікації
Перегляди
2081
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