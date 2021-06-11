Учасників східноєвропейської кваліфікації на The International 10 із Dota 2 розподілили на перші матчі

На закритій кваліфікації до The International 10 виступлять 15 східноєвропейських команд.

Опублікована сітка кваліфікації на The International 10 із Dota 2 для колективів зі східноєвропейського регіону, стали відомі всі суперники на перші матчі змагання. Воно відбудеться 23–26 червня. Участь візьмуть 15 команд.

У перших матчах верхньої сітки Team Spirit зіграє з Winstrike Team, Team Unique – з PuckChamp, HellRaisers – з AS Monaco Gambit, а Natus Vincere – з EXTREMUM.

У нижній сітці B8 Esports зустрінеться з Prosti Esli, Nemiga Gaming – з NoTechies, а Trident Clan – з Fantastic Five. Команді Team Empire зарахували технічну перемогу. У своєму першому протистоянні на кваліфікації вона зустрінеться з тою, яка програє в матчі Team Spirit проти Winstrike Team.

За підсумками кваліфікації, найкраща команда отримає слот на The International 10 із Dota 2.

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