UESF анонсувала чемпіонат із CS:GO та Dota 2 із загальним фондом понад 1 млн гривень

UESF Parimatch Чемпіонат України із CS:GO та Dota 2 стартує в липні.

Федерація кіберспорту України (UESF) оголосила про проведення Чемпіонату України із дисциплін CS:GO та Dota 2. Він відбудеться від 17 липня до 3 жовтня 2021 року. Загальний призовий фонд UESF Parimatch Чемпіонат України становитиме 1,5 млн грн.

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1 млн гривень розподілять між найкращими колективами-учасниками. В еквіваленті ще 250 тис. грн. учасники отримають ігрові девайси від партнерів турніру, а на решту 250 тис. грн. розіграють пристрої між глядачами і підписниками UESF у соцмережах.

Фонди стадії супер-плейоф Чемпіонату України із CS:GO та Dota 2 будуть однакові. В обох дисциплінах їх розподілять наступним чином:

1 місце – 200 тис. грн. і ігрові девайси.

2 місце – 100 тис. грн. і девайси.

3 місце – 50 тис. грн. і девайси.

4 місце – 35 тис. грн.

5 місце – 26 тис. грн.

6 місце – 26 тис. грн.

7 місце – 21,5 тис. грн.

8 місце – 21,5 тис. грн.

Реєстрація на турнір триватиме до 22:00 за Києвом 13 липня. Перші матчі стартують 17 липня об 11:00.

Змагання відбудуться в кілька етапів на двох турнірних платформах – FACEIT і WePlay. Грандфінал відбудеться в Києві на території WePlay Esports Arena Kyiv. Генеральні партнери події – Parimatch і Eldorado.

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