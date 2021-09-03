Українська команда програла два матчі поспіль на Dota 2 Champions League 2021 Season 3

Наступним суперником складу Team Unique на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 стане V-Gaming.

Колектив Team Unique, за який грають чотири українські кіберспортсмени, програв два своїх останні матчі на турнірі Dota 2 Champions League 2021 Season 3. Він поступився Spider Pigzs і PuckChamp із рахунком 0:2.

До цього на рахунку української команди не було поразок у межах події. Вона почала виступ у другій половині групового етапу, в перших трьох зустрічах обігравши HellRaisers, Fantastic Five і Team Empire.

Наступним суперником Team Unique на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 стане команда V-Gaming, яка на змаганні ще жодного разу не програла, здобувши чотири перемоги. Матч стартує 3 вересня о 18:00 за Києвом.

Турнір відбувається від 14 серпня до 15 вересня. На ньому розігрують $50 тис.

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