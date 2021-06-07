Українські команди EC Kyiv і ex-Marlian eSports за крок від закритої кваліфікації на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO

Колективи Esports Club Kyiv і ex-Marlian eSports вийшли до фіналу відкритої кваліфікації на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO.

7 червня відбудуться вирішальні матчі першої відкритої кваліфікації на StarLadder CIS RMR 2021 із CS:GO. О 17:00 за Києвом стартує протистояння між українською командою ex-MarlianeSports і російською Free TON Team, а о 20:00 – між українською EsportsClubKyiv і російською Trident Clan.

За підсумками цих зустрічей визначаться два колективи, які отримають слоти на закритій кваліфікації до другого RMR-турніру року з CS:GO для СНД-регіону.

За даними ресурсу Liquipedia, в перших відкритих відбіркових змаганнях взяла участь 241 команда. Другі відбудуться 12–14 червня, за їхніми підсумками, також два склади отримають місця в закритих. Закрита кваліфікація призначена на 18–21 червня, на ній розіграють п'ять місць на StarLadder CIS RMR 2021.

Другий RMR-турнір року з CS:GO для СНД-регіону відбудеться від 27 червня до 4 липня, на ньому розіграють $100 тис.

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