Українськомовний Twitch: як просувається голосування за локалізацію розповів автор петиції Дмитро aka Tenevyk

Нові подробиці щодо петиції за українськомовну локалізацію Twitch та коментар від її автора.

Понад місяць тому, 14 травня, на ресурсі twitch.uservoice.com стример Дмитро, відомий під ніком Tenevyk, розмістив петицію про додання української локалізації на стримінговий майданчик Twitch. За перші три дні вона зібрала близько 3 тис. голосів. Ініціативу підтримали українські кіберспортивні інфлюєнсери Арсеній "ceh9" Триноженко, Іван "Johnta" Шевцов та Олександр "Enkanis" Поліщук.

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Вона стала вже другою, першу петицію про додання української локалізації на Twitch ще в 2016 році розмістив користувач Роман Кононенко. У березні 2019 року її частково виконали, на Twitch додали українську мову трансляцій, а також можливість вибрати її в фільтрі трансляцій.

На початку червня адміністратор Twitch відкрив стару петицію та об’єднав її з новою. Під час цього процесу близько половини зібраних голосів зникло. Адміністратор лишив під петицією коментар. Він виразив здивування щодо того, чому першу петицію закрили, повідомив, що петицію розглядають, а також подякував користувачам за активну позицію.

Коментар від автора петиції

Ексклюзивно для TSN.ua автор другої петиції Дмитро aka Tenevyk надав коментар щодо ситуації:

"Все почалося, коли я вирішив написати нову петицію, оскільки стару петицію, яка була відкрита декілька років тому та набрала з близько 11 тисяч голосів, спершу закрили, а потім поставили їй стан "виконано".

Після цього Twitch додав лише тег Ukrainian, який дозволяє на Twitch знаходити конкретно українськомовний контент (хоча деякі стримери думають, що цей тег означає націю, і позначають свої російськомовні стрими українським тегом).

Але, зрештою, головна ціль петиції була не стільки у доданні тегу (хоча це, безумовно, полегшило українському глядачеві знаходження українськомовних стримерів), а повна локалізація Twitch.

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Відповідно, я створив петицію наново, і почав максимально ширити де тільки міг. Згодом почало все більше і більше ширитися повсюди це посилання, і до об’єднання, про яке я ще розповім, було близько 3600 голосів.

Я безумовно вдячний всім людям, які підтримали цю ідеєю та поширювали звістку про неї в усіх усюдах, оскільки без них, без цього "сарафанного радіо", петиція так би не "вистрелила".

І ось, 4 червня, відписав адміністратор Twitch. Він написав, що не знає, чому ту стару петицію закрили у 2019 році, але він її відкрив наново й голоси від моєї петиції він перекинув туди.

Зараз там 7984 голосів. Чому конкретно така цифра – мені невідомо, оскільки у старої було близько 11 тисяч підписів, а у моєї – близько 3600, і начебто мало б бути 14 тисяч".

Як проголосувати

Наблизьте локалізацію Twitch українською!

Підтримати петицію можна на twitch.uservoice.com.

Для цього потрібно мати обліковий запис на Twitch.

Кожен може віддати за петицію до трьох голосів, залежно від того, наскільки важливою він вважає цю ініціативу.

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