UPEA анонсувала дати фіналів Кубку України, Шкільної, Студентської та Бізнес ліг

Турнірний сезон від UPEA завершиться 18–20 червня.

18–20 червня відбудуться фінальні етапи змагань Кубку України, Шкільної та Студентської ліг, а також Бізнес Ліги від Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA). Загальний призовий фонд турнірного сезону становить понад 1 млн грн.

Матчі фінального етапу Legion Кубку України із CS:GO та Dota 2 стартують 18 червня. Призовий фонд змагань становить 560 тис. грн.

Перший сезон Legion Шкільної та Студентської ліг із CS:GO закінчиться 19 червня, а переможці змагань із Dota 2 стануть відомі 20 червня. Призовий фонд Студентських ліг становить 280 тис. грн., а Шкільних – 120 тис. грн.

19 червня також відбудеться фінал Boosta Бізнес Ліги з CS:GO – перших кіберспортивних змагань серед українських компаній від UPEA. Призовий фонд становить 100 тис. грн.

Фінальні матчі змагань транслюватимуть українською мовою на офіційних Twitch-каналах UPEA та на сервісі MEGOGO.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання