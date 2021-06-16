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UPEA анонсувала дати фіналів Кубку України, Шкільної, Студентської та Бізнес ліг

UPEA анонсувала дати фіналів Кубку України, Шкільної, Студентської та Бізнес ліг

Турнірний сезон від UPEA завершиться 18–20 червня.

18–20 червня відбудуться фінальні етапи змагань Кубку України, Шкільної та Студентської ліг, а також Бізнес Ліги від Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA). Загальний призовий фонд турнірного сезону становить понад 1 млн грн

Матчі фінального етапу Legion Кубку України із CS:GO та Dota 2 стартують 18 червня. Призовий фонд змагань становить 560 тис. грн.

Перший сезон Legion Шкільної та Студентської ліг із CS:GO закінчиться 19 червня, а переможці змагань із Dota 2 стануть відомі 20 червня. Призовий фонд Студентських ліг становить 280 тис. грн., а Шкільних – 120 тис. грн.

19 червня також відбудеться фінал Boosta Бізнес Ліги з CS:GO – перших кіберспортивних змагань серед українських компаній від UPEA. Призовий фонд становить 100 тис. грн.

Фінальні матчі змагань транслюватимуть українською мовою на офіційних Twitch-каналах UPEA та на сервісі MEGOGO.