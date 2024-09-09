Валід Арфуш вперше назвав причину розлучення з дружиною, яка звинуватила його в зраді

Бізнесмен перебував у стосунках з обраницею 22 роки, з яких близько восьми – в шлюбі.

Медійник та бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш вперше прокоментував розлучення з дружиною, дизайнеркою Лідією Петровою, яка звинуватила його в зраді.

Знаменитість підтвердив, що офіційно розірвав шлюб. За словами Арфуша, з дружиною вони розлучилися ще у жовтні 2023 року, а не живуть разом вже понад рік. Медійник не хотів це публічно афішувати, адже вважає, що війна – не час для таких новин.

"Ми з Лідою розлучилися 06.10.2023 року. Не живемо разом вже понад рік. Не хотів про це писати, коли в країні йде повномасштабна війна, і російський ворог щодня бомбить міста України! Але життя триває, і цим дописом я хотів би подякувати своїй колишній дружині за хороші моменти, які ми пережили разом", - прокоментував розлучення бізнесмен.

Валід Арфуш розлучився з другою дружиною / Фото: instagram.com/arfush_walid

Валід Арфуш також заговорив і про причину розриву. За словами бізнесмена, стосунки з обраницею добігли кінця, і їхні шляхи просто розійшлися. Також він додав, що між ними вже не було кохання, тому розлучення – логічне рішення.

"Що стосується причини розлучення, я б сказав так: наш шлюб підійшов до свого природного завершення. У житті бувають моменти, коли шляхи розходяться, і без любові важко зберегти союз. Тепер кожен з нас йде своїм шляхом і несе особисту відповідальність за своє життя та майбутнє", - додав бізнесмен.

Валід Арфуш та Лідія Петрова

Зазначимо, Валід Арфуш та Лідія Петрова від 2001 року перебували в цивільному шлюбі, а офіційно одружилися 2015-го. Пара має трьох спільних дітей – доньок Емілі та Адель-Хлою і сина Адама. Про негаразди в стосунках пари стало відомо ще 2019 року. Тоді Лідія вперше оголосила про їхній розрив, але вочевидь шлюб вдалося зберегти. Вже 2021 року дизайнерка знову повідомила, що розходиться з чоловіком і саме він став ініціатором. Врешті, у грудні минулого року Лідія Петрова зазначила, що таки розлучилася з Валідом Арфушем. Вона припустила, що причиною цього могла стати коханка бізнесмена.

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