Відома українська гумористка обурила жартом про "тупеньких дітей" і нарвалася на різку критику

Відома українська гумориста Лєра Мандзюк обурила невдалим жартом про "тупеньких дітей" і нарвалася на різку критику в Мережі.

Гучний скандал почався через ролик зі степдапу комікеси, який вона опублікувала в Instagram. На відео Мандзюк спілкується з глядачкою, яка є асистенткою вчителя. Жінка пояснила, що працює з дітьми, які потребують допомоги в навчанні. Гумористка жартома зазначила, що "тобто із найтупішими", додавши, що в її шкільні роки такою "асистенткою" була дерев'яна указка.

Гумористка Лєра Мандзюк невдало пожартувала про "тупеньких дітей" і нарвалася на критику

Такі жарти Мандзюк оцінили далеко не всі. У коментарях під цим відео гумористку різко розкритикували. Батьки були обурені, що їхніх дітей з особливими освітніми проблемами назвали "тупими". Мандзюк дорікнули, що вона не знає про інклюзію, та порадили краще готувати свої жарти, аби не ображати ними.

Це ви зараз серйозно? Тобто, моя дитина, яка має діагноз, і їй дали окремого вчителя, - тупа? Він - особливий, унікальний, але точно не тупий. Врешті-решт, він – аутист!

Булінг на всю країну дітей з ООП (особливими освітніми потребами) знову підійме хвилю булінгу по школах тих дітей, яким і так неймовірно складно.

Лєро, незнання не звільняє від відповідальності. У 2024 році не знати про інклюзію і людей, які живуть поруч, - це щось з області фантастики.

Мені аж стало зле. Над чим ви наразі жартуєте? Над колосальною роботою батьків? Над дітьми з інвалідністю, над інклюзією?

Врешті, Лєра Мандзюк пояснила свій невдалий жарт. Гумористка наголосила, що нікого не хотіла образити. Відео вона опублікувала, аби якомога більше людей дізналося про таку професію, як асистент вчителя та чим він займається.

"Я поняття не мала, що зараз така професія є, поки мені про це не сказала пані на стендапі. Тому я і виставила це відео, щоб більше людей про це дізналися. Нічого погано про дітей з інвалідністю я не казала і на увазі не мала. Мені шкода, що виникло це непорозуміння. Але, я не проти, щоб цим відео звертали увагу на дану проблему. Моя неосвіченість хай слугує прикладом для інших людей, які не здогадуються, що в суспільстві такі проблеми є. Тим більше зараз, коли кількість людей з інвалідністю в нашій країні зростає через війну", - пояснила гумористка.

Коментар Лєри Мандзюк / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

Лєра Мандзюк про телебачення, розбір інтерв'ю і токсичність - коменти на коменти

Нагадаємо, нещодавно репер Потап оскандалився невдалим жартом. Музикант висміяв смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк та нарвався на шквал критики.

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