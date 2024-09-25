Відомий блогер освідчився Тіні Кароль у коханні просто на її концерті: співачка здивувала реакцією

Українська співачка Тіна Кароль відіграла концерт у Львові, який не минув без сюрпризів.

На виступ виконавиці завітав відомий львівський блогер Ніколас Карма. Звісно ж, він спочатку поцікавився вбранням артистки. На сцені зірка виступала в корсеті, вартість якого становить 7,5 тисячі гривень, в довгій спідниці за 3 тисячі гривень та босоніжках на підборах, які обійшлися Кароль в 5,2 тисячі гривень.

Та це ще не все. Ніколас Карма прийшов не з порожніми руками, а з чималим букетом червоних троянд, який він вручив співачці. Окрім того, він неочікувано просто на сцені перед публікою зізнався Тіні Кароль в коханні.

Тіна Кароль просто під час концерту розсекретила вартість свого вбрання

"Щиро дякую вам за те, що ви в нашої країни є. Нехай це розлітається…Я вас кохаю, Тіно Кароль! Кохаю вас!" – оголосив блогер.

Тим часом Тіна Кароль жартома попросила Карму стати на одне коліно, щоб це мало вигляд, немов він освідчується. Блогер виконав прохання зірки і ще раз гучно повторив: "Кохаю вас".

Нагадаємо, а от відомий співак Олексій Діброва днями неочікувано назвав Тіну Кароль "стервом", щоправда, у хорошому сенсі цього слова, адже додав, що вона – прекрасна. Також артист зізнався, про що шкодує через виконавицю.

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