Відомий український шоумен відверто розповів про своє схуднення і чому не може позбутися зайвої ваги

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський відверто розповів про боротьбу із вагою і зізнався, чому йому складно позбутися зайвих кіло.

Зокрема, шоумен періодами то схудне, то знову набере кілограми. Як розповів Корогодський в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", йому це складно дається. Зокрема, у бізнесмена спрацьовує генетична пам'ять. Він не може залишити порцію недоїденою, тому з дієтами йому складно.

"Зараз я худну. Це найскладніше в моєму житті – схуднути. Я не можу! Є така річ, що в мене половина родини загинула у Голодомор. Багато моїх родичів загинуло у війну (Другу світову війну – прим. ред.). У мене генетична пам'ять, що я маю все, що на столі, доїсти, тарілка має бути порожньою. От і як це пов'язати зі схудненням?" – зізнався шоумен.

Гарік Корогодський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Окрім того, Гаріку Корогодському доволі складно тримати себе в руках у питаннях, що стосуються їжі. Шоумен може протягом дня нічого не їсти і спокійно лягти спати. Однак, посеред ночі він прокидається, йде до холодильника і споживає ті продукти, які не дають схуднути, а навпаки – додають вагу.

"Я можу не їсти. Легко! Не їсти до вечора, лягти спати, вночі, о четвертій, я прокидаюся. Це вже інша людина, це не я. Ця людина йде до холодильника, намацує там щось корисне, відкладає це вбік і бере те, що брати не можна", - поділився шоумен.

Нагадаємо, раніше Гарік Корогодський зізнався, навіщо побудував собі склеп. Також шоумен, який написав сценарій до власного похорону, розповів, хто з відомих артистів там має виступати.

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