Власник GTA і BioShock купив мобільну компанію Zynga за майже 13 мільярдів доларів

Власник GTA і BioShock купив мобільну компанію Zynga за майже 13 мільярдів доларів

Купівля Zynga за 12,7 мільярдів доларів є однією з найдорожчих в історії відеоігор.

Компанія Take-Two, яка є власником відеоігор GTA і BioShock, придбала компанію Zynga, яка виробляє ігри для мобільних платформ Apple iOS, Android та соціальних мереж, за 12,7 мільярдів доларів.

Про це повідомили у компанії Take-Two Interactive.

Як повідомили в Take-Two, купівля Zynga (розробник популярних мобільних ігор FarmVille, Mafia Wars, Words With Friends і Revamp) допоможе їм диверсифікувати бізнес та закріпити свої позиції на ринку мобільних ігор. Компанія Zynga збереже свої назву та логотип.

"Поєднання досвіду Zynga щодо мобільних платформ і платформ наступного покоління з найкращими у своєму класі можливостями та інтелектуальною власністю Take-Two дозволить нам ще більше просувати нашу місію з’єднання світу за допомогою ігор", – сказав генеральний директор Zynga Френк Гібо.

Угода була одноголосно схвалена радами директорів Take-Two та Zynga. Офіційно купівлю компанії планують завершити до кінця 2022 року.

Як наголошує видання The Verge, купівля Zynga за 12,7 мільярдів доларів є однією з найдорожчих угод в історії відеоігор.

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