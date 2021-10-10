Володимир Зеленський розсекретив, у якій країні навчатиметься його донька

Також політик поділився, на кого саме навчатиметься Олександра.

Президент України Володимир Зеленський розповів, у якій країні його донька Олександра здобуватиме вищу освіту.

Наступного року дівчина закінчить школу та буде вступатиме до вищого навчально закладу. Як йдеться у програмі "Світське життя", Олександра навчатиметься в Україні.

Донька Володимира Зеленського / instagram.com/zelenskiy_official

"Тільки в Україні навчатиметься. Адже я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання. Хоча я розумію, що їй буде не легко. Якщо вона навчатиметься за кордоном, то вона може обійтися без охорони, їй було б так комфортніше", - поділився Володимир Олександрович.

До слова, Олександра в майбутньому планує вивчати міжнародну економіку.

"Вона хоче навчатися міжнародної економіки, наскільки мені відомо. Хоча, мені здається, знаючи її темперамент, що завтра буде інша ідея", - розповів політик.

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