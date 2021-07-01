Вперше від жовтня 2020 року піковий онлайн CS:GO в Steam не досяг 1 млн

Вперше від жовтня 2020 року піковий онлайн CS:GO в Steam не досяг 1 млн

У червні впали показники пікового та середнього онлайну CS:GO в Steam.

За інформацією ресурсу Steam Charts, у червні 2021 року піковий онлайн CS:GO в Steam становив 929,9 тис. гравців. Вперше від жовтня 2020 року цей показник не досяг 1 млн. Ще в травні він становив 1, 087 млн.

Також помітно знизився середній денний онлайн. Якщо в травні він налічував майже 659,9 тис. користувачів, то в червні – лише 549,3 тис.

Максимальний пік користувачів, що знаходилися онлайн у шутері, був зафіксований у квітні 2020 року. Тоді в Steam було нараховано 1,305 млн гравців у CS:GO.

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