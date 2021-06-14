WePlay AniMajor 2021 із Dota 2: підсумки, фото та закулісся турніру

Підсумки WePlay AniMajor 2021, фото та коментар від представника WePlay Esports.

13 червня завершився WePlay AniMajor – другий Major-турнір Dota Pro Circuit 2021. Його переможцем стала китайська команда PSG.LGD, яка заробила $200 тис. і 500 балів DPC. Турнір відбувався 2–13 червня в Києві, його загальний фонд становив $500 тис. і 2,7 тис. балів DPC.

Через пандемію подія проходила без глядачів, проте в фінальні дні, коли епідеміологічна ситуація в країні покращилася, журналістам кількох великих українських ЗМІ дозволили зазирнути до закулісся турніру.

Ми розповімо, в чому особливість цієї події, і поділимося фото з івенту. Також, ексклюзивно для TSN.ua, керівник із розвитку бізнесу в WePlay Esports Валентин Шевченко дав коментар щодо основних труднощів, з якими довелося зіткнутися при організації турніру, і готовності медіахолдингу провести The International.

Чим цікавий WePlay AniMajor

Фото: WePlay Holding

Щоб ті, хто не дуже добре розуміється на кіберспорті, змогли зрозуміти, наскільки ця подія важлива для української індустрії, ми коротко розповімо, що таке WePlay AniMajor.

Major-турніри – це масштабні кіберспортивні події, на яких розігрують великі призові фонди. Термін, найчастіше, застосовується щодо змагань за іграми від корпорації Valve – Dota 2 і CS:GO (одні з найпопулярніших у світі дисциплін).

У Dota 2 є світовий чемпіонат The International, який, зазвичай, проходить раз на рік, і регулярно б'є рекорди за призовими. На The International 10 у 2021 році загальний призовий становитиме понад $40 млн.

Щоб потрапити на The International, команди беруть участь у регіональних змаганнях у межах Dota Pro Circuit (DPC). Найкращі колективи заробляють бали, які потрібні для виходу на чемпіонат, а також отримують запрошення на Major-турніри, де можуть добути ще більше балів DPC. У 2021 році було два сезони регіональних DPC-змагань і два Major-турніри, де виступили найкращі представники шести регіонів.

WePlay AniMajor 2021 – другий у році і останній Major-турнір перед The International 10. За його підсумками на чемпіонат отримали запрошення вісім команд.

У столиці України раніше проходив The Kiev Major 2017 ізо Dota 2, але його організацією займалася румунська компанія PGL Esports. WePlay AniMajor – перший Major-турнір із Dota 2, який у нашій країні проводять українці. Так як, незважаючи на те, що WePlay Esports набув статусу міжнародного кіберспортивного медіахолдингу, більша частина його співробітників і проєктів базуються в Україні, де він і був заснований.

Як проходив WePlay AniMajor

Турнір відбувся на WePlay Esports Arena Kyiv на території Національного комплексу "Експоцентр України". У павільйонах організатор побудував дві локації для прямих ефірів. На першій відбувалися ефіри англомовної трансляції турніру на Wild Card і груповому етапах.

Фото: WePlay Holding

Другу оформили спеціально для LAN-змагань плейоф.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Обидві локації виконані в стилі аніме, що від початку було заявлено в назві турніру.

Арка, через яку кіберспортсмени виходили на сцену, була прикрашена двома одинадцятиметровими скульптурами, які зображують персонажів гри Juggernaut і Monkey King у стилі аніме Naruto (статуї Долини Завершення).

Фото: WePlay Holding

Останній день турніру своїм виступом відкрив японський виконавець Tokyo Machine, чия музика звучить у багатьох популярних іграх, зокрема, Rocket League.

Фото: WePlay Holding

За даними аналітичної компанії Esports Charts, трансляцію турніру в піку дивилося більше 645 тис. людней (на всіх мовах, крім китайської).

Безсонні ночі, багато роботи, купа зустрічей: представник WePlay Esports про підготовку до турніру

Фото: WePlay Holding

Керівник із розвитку бізнесу WePlay Esports Валентин Шевченко розповів TSN.ua про перший тизер турніру, в якому медіахолдинг натякнув ком'юніті про майбутню подію:

"Коли ми зрозуміли, що будемо проводити Major, було прийнято оперативне рішення запустити такий тизер. Просто відеоролик і нічого більше. Той, хто знає, – зрозуміє. Це була відсилання до попереднього Major-турніру, який проходив у Києві. І аудиторія зрозуміла".

Він також поділився подробицями підготовки турніру:

"Організувати WePlay AniMajor було непросто, але можливо: безсонні ночі, багато роботи, купа зустрічей. Потім виникла необхідність оперативно привезти і розселити 18 команд. Ми привезли їх трохи раніше, щоб відзняти багато контенту, який ми використовували під час самого турніру (заставки, відеоматеріали, тощо). Ще одним із прохань команд було організувати буткемп, тобто простір, де вони змогли б грати і тренуватися. Це ключовим чином вплинуло на вибір готелю. Нам вдалося зняти 18 окремих кімнат, 30–40 квадратних метрів кожна, щоб у гравців був доступ до турніру 24/7.

Були труднощі зі зворотними квитками для команд із Китаю. Ми знайшли вихід, замовивши приватний рейс. Були деякі проблеми з Інтернетом в готелі, але ми і їх оперативно вирішили. Якось під час гри сервер відвалився і ми не знали, що робити, але знову-таки, спільною командною роботою проблема була швидко вирішена.

І плюс продакшн-частина: сцену, арену та декорації почали робити відразу. Один завод призупинив роботу і займався тільки нашим замовленням. А чого коштувало (у всіх розуміннях цього слова) придумати, замовити та вчасно встановити одинадцятиметрові фігури героїв при вході на сцену!".

На питання, чи готовий медіахолдинг провести The International, Валентин відповів так:

"Я впевнений, що ми готові зробити The International і провести його ще краще, ніж зараз проходить цей Major. Вважаю, що наші турніри із позиції продакшну, організації та самого інтересу до спортивної складової – серед найкращих, або навіть найкращі. Я дуже радий бути частиною команди, яка створює щось нове і задає стандарти індустрії".

WePlay AniMajor – одна з найважливіших подій в історії українського кіберспорту, яка ще вплине на її подальший розвиток. Слідкуйте за новинами індустрії на сайті TSN.ua.

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