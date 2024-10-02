Юрій Ткач опинився на межі розлучення з дружиною: "Дійшли практично до дна"

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач зізнався, як опинився на межі розлучення з дружиною Вікторією.

Про це комік відверто розповів у програмі "ЖВЛ представляє". Зокрема, коментуючи стосунки з дружиною, Юрій Ткач говорить так: "Дійшли практично до дна". Річ у тім, що подружжя пережило серйозну кризу. Як говорить шоумен, вони з коханою замовчували чимало проблем, в них накопичилося багато запитань одне до одного. Врешті, це все вилилося в кризу.

Утім, для закоханих було важливо зберегти сім'ю. Тож, вони зверталися до психотерапевтів, займалися духовними практиками та медитаціями. Врешті, це дало результат, адже подружжя знайшло спільну мову.

Юрій Ткач з дружиною / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"У кожної сім'ї є свої моменти, свої кризи в житті, через одну з таких ми…Я не скажу, що це було глобально. До розлучення не дійшло! Накопичилося запитань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації і так далі. Все для цього згодиться", - ділиться Юрій Ткач.

Ба більше, закохані нині планують укріпити їхні стосунки ще й церковним шлюбом. Щоправда, коли саме станеться вінчання, пара поки не знає. Як говорить Юрій Ткач, дата сама їх обере.

Юрій Ткач з дружиною у Харкові / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, нині співачка MamaRika переживає серйозну кризу в шлюбі з гумористом Сергієм Середою. Днями артистка у сльозах розповіла про свій найбільший страх.

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