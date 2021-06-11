За ці три роки ми встигли накоїти багато різного у всіх розуміннях: співзасновник Maincast Віталій "v1lat" Волочай

Співзасновник і коментатор Maincast Віталій "v1lat" Волочай поділився думками щодо третьої річниці студії.

9 червня українська кіберспортивна компанія Maincast відсвяткувала свою третю річницю. Від часу заснування вона у понад два рази зросла за кількістю співробітників та провела 80+ великих трансляцій, які подивилися сотні мільйонів людей.

Ексклюзивно для TSN.ua співзасновник і коментатор Maincast Віталій "v1lat" Волочай, а також кастери студії Арсеній "Ceh9" Триноженко та Дмитро "Flunky" Мешков дали коментарі щодо її третої річниці.

Віталій "v1lat" Волочай

"Ось чесно, три роки пролетіли якось дуже швидко. Я позавчора якраз день сидів і дивувався від усвідомлення річниці Maincast.

Думки були двоякі, адже за ці три роки ми встигли накоїти багато різного у всіх розуміннях.

З одного боку, ми побили кілька рекордів за переглядами в CS:GO і Dota 2, провели кілька власних турнірів, ми постійно випробовуємо влані сили ув тих дисциплінах, які може і не надпопулярні у нас, але мають віддану фанатську базу, для якої хочеться працювати.

Мене дико радує, про що я і так часто згадую з фанатським захопленням, що ми зайшли на територію великого спорту і стали причетні до трансляцій NBA та Ліги чемпіонів. І я задоволений, що ми відкриваємо для ком'юніті дорогу до кіберспорту. За ці роки ми знайшли багато нових талантів, а хлопці, незважаючи на бухттіння і постійні "що за ноунейм?" у чаті, наполегливо працюють і розвиваються швидше багатьох олдовая.

А тепер настав час для того самого "але".

На шляху до цих досягнень ми десь зменшували оберти, втрачали запал і часом забували, заради чого, був створений Maincast. Ні, я не відмовляюся від своїх минулих слів про те, що ми орієнтуємося на картинку спортивних трансляцій. Але сттриманість кадру й одягу не заважає розважатися. Хто регулярно дивиться спортивні шоу на ESPN і Fox, той розуміє, про що я.

І ось це я іноді випускав із поля зору. Не як коментатор або ведучий, а скоріше як керівник, тому, що цього вектору мають притримуватися не окремі люди, а буквально всі, хто працює на камеру і за нею.

Загалом, на місці стояти ми точно не будемо. Тому дякую всім, хто провів із нами ці три роки і залишиться принаймні ще на три – більш насичені й яскраві. Але не буду загадувати наперед. Скоро квали на The International – там все і побачите", – прокоментував триріччя студії Віталій "v1lat" Волочай.

Арсеній "Ceh9" Триноженко

"Для мене сама робота в Maincast вже є яскравою подією, так як я можу споглядати, а також коментувати, найбільші і найяскравіші матчі на CS:GO-сцені. Дуже дяккую студії за таку можливість і бажаю багатьох років процвітання!", – поділився коментатор Maincast, ексучасник команди NAVI, аналітик, стример і блогер Арсеній "Ceh9" Триноженко.

Дмитро "Flunky" Мешков

"Найяскравішою подією за час роботи у Maincast стали мої перші ефіри на кваліфікаціях The International 8, я отримав багато позитивних і крутих емоцій. А після ще й перший корпоратив, який був просто шикарним!", – зазначив ведучий студії аналітики і коментатор Dota 2 і CS:GO Дмитро "Flunky" Мешков.

Досягнення Maincast

Компанія Maincast була заснована в червні 2018 року, першим її ефіром стала кваліфікація на The International 2018. У тому ж році компанія провела один із найбільш популярних в історії онлайн-турнірів із Dota 2 Maincast Autumn Brawl, який зібрав 6 520 37 переглядів.

Також студія запустила перший YouTube-канал з оригінальним контентом із місць проведення головних турнірів ізо Dota 2. Знімальна група показала, що відбувається за лаштунками турнірів.

Трансляція кваліфікацій на The International 2019 від Maincast стала найпопулярнішою в світі, зібравши 58% всіх переглядів кваліфікацій на Twitch, а канал csgomc_ru в 2020 році став першим серед російськомовних кіберспортивних каналів.

У 2020 році Maincast отримала ексклюзивні права на висвітлення турнірів із Dota 2 від ESL і DreamHack, а також серії ESL Pro Tour із CS:GO російською мовою. Угода триватиме до лютого 2023 року. Зараз студія висвітлює 70% преміальних турнірів із Dota 2 і CS:GO.

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