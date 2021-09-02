Захисник ФК "Барселона" став співвласником слота в іспанській лізі з League of Legends

Захисник ФК "Барселона" став співвласником слота в іспанській лізі з League of Legends

ЗМІ повідомляють, що футболіст Жерар Піке став співвласником слота в LVP SuperLiga.

Портал Dot Esports повідомив, що захисник ФК "Барселона" Жерар Піке та стример Ібай Льянос "Ibai" Гаратея купили слот у LVP SuperLiga за €300 тис. Назва та учасники їхньої нової команди поки невідомі, але вона зможе взяти участь в іспанській лізі з League of Legends із наступного сезону.

Футболіст і стример придбали місце, яке колектив Astralis Stormbringers заробив перемогою над Emonkeyz. Відомо також, що слотом цікавилися клуби Fnatic, Case Esports і Heretics.

Журналісти Dot Esports відзначили, що Ibai вже кілька місяців тому заявляв про намір стати частиною іспанської ліги із League of Legends в ексклюзивному інтерв'ю для порталу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання