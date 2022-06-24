"Здійснював збирання коштів для полку "Азов": Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти українського коментатора

Слідчий Комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти відомого українського спортивного та кіберспортивного коментатора Віталія "v1lat" Волочая.

Під час розслідування кримінальної справи Слідчий комітет Росії перевірить інформацію про публічні заклики Волочая до вбивства громадян країни-агресорки, а також про збирання коментатором коштів для фінансування полку "Азов" Збройних Сил України.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив сам Волочай, додавши відповідну заяву.

"Роздрукую і поставлю до рамочки. Діти та онуки мною пишатимуться", – написав Волочай у Twitter.

Роздрукую і поставлю в рамочку. Діти і внуки будуть мною пишатися pic.twitter.com/1AqsjDWtnS — Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) June 23, 2022

Додамо, що в травні користувач під ніком Erebon подав запит до Слідчого комітету РФ з проханням оцінити висловлювання та дії Волоча на предмет "екстремізму та впливу на підліткові уми російських підлітків".

Читайте також:

Просяться піти за кораблем: CAS розгляне апеляцію щодо усунення команд РФ від міжнародних турнірів

Алієв пригрозив українському футболісту-зраднику: приїде – голову відірву йому одразу ж

ФІФА через вторгнення РФ подовжила термін призупинки контрактів легіонерів із України