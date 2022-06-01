Знайшли відмовку: NAVI продовжить співпрацю з гравцями країн-агресорок

Український кіберспортивний колектив Natus Vincere збирається і надалі підписувати гравців з Росії та Білорусі.

Після того, як капітана-росіянина Кирила "BoombI4" Михайлова вигнали з команди, у складі NAVI з CS:GO продовжують грати російські кіберспортсмени Ілля "Perfecto" Залуцький та Денис "electronic" Шаріпов. Крім того, клуб буде підписувати контракти і з іншими гравцями країн-агресорок.

Про це заявив директор української кіберспортивної організації Natus Vincere Олексій "xaoc" Кучеров.

"Ми розмірковували, як краще це зробити, думали над варіантами. Наприклад, щоб усіх гравців з Росії та Білорусі кікнути, і все, забути про них. Але тут ми маємо розуміти, що… Дуже багато читаю коментарів: "Візьміть українців до складу з тієї чи іншої дисципліни". На жаль, їх просто нема стільки. Хоч би як ми цього хотіли, їх зараз немає. Ми сфокусовані на тому, щоби ця ситуація змінилася. Ми намагаємось брати більше українських гравців у наші склади. Хоча це не видно за пропорціями, але треба розуміти загалом пропорції між українською аудиторією та російською. Тому що пропорції у принципі 4:1 як аудиторії, так і гравців.

Фокус, враховуючи ситуацію, у нас завжди буде на гравцях не з Росії і не з Білорусі — це точно. Але, на жаль, поки ми не виростили десятки хороших гравців в Україні, ми іноді братимемо російських гравців. Ми маємо розуміти, що інакше просто ніяк. Або нам потрібно розпустити всі російськомовні склади та піти до Європи. Інших варіантів немає. Ми не зможемо зібрати склади ні PUBG Mobile, ні CS, ні Valorant просто в Україні. Просто немає гравців", – сказав xaoc.

Нагадаємо, що турнірний оператор WePlay Esports після шквалу критики ухвалив рішення про виключення російської команди Outlaws з кіберспортивної ліги WePlay Academy League.

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