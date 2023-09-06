Дітей рятують в реанімації: в Києві та області спалах гострої кишкової інфекції

У Київській області та у столиці зафіксовано масштабний спалах гострої кишкової інфекції. Отруїлися діти з дитячих садочків Києва та області.

За словами Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби Києва, у Фастові отруїлося 18 дітей – вони зараз у реанімації. Це діти віком від 2 до 6 років, з шести приватних дитячих садочків області.

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"Також виявлено спалах гострої кишкової інфекції у приватних дитсадках Дарницького району столиці, зареєстроване захворювання у 4 дітей. Встановлено, що постачальник та організатор харчування дітей - кейтерінгова компанія. Вона постачає харчування у 38 дошкільних закладів столиці та області. 25 закладів (садочки та школи) у Києві ми вже знайшли, але хочу попередити ті приватні навчальні заклади, які отримували харчування від цієї компанії, вони мають терміново від нього відмовитися і шукати іншого постачальника", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що компанія постачала харчування для 700 дітей.

"Але там немає ні умов для приготування їжі, ані відповідної документації", - додає Олег Рубан.

Він зазначає, що триває епідрозслідування та проводиться комплекс протиепідемічних заходів спільно із фахівцями Київської області.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили про потенційну загрозу спалаху кору, оскільки через війну РФ проти України не всі діти отримали щеплення вчасно.

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