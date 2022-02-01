1-річний закарпатець Жолтіко змушений вже боротись за своє життя

1-річний закарпатець Жолтіко змушений вже боротись за своє життя

Разом із малюком росте в його животику і велика пухлина.

Термінової допомоги потребує родина із Закарпаття, яка дізналась, що в животі однорічного сина Жолта росте злоякісна пухлина.

Що з малюком щось не так, помітили наприкінці 2021 року. Бабуся малюка побачила припухлість у паху хлопчика. Тож батьки одразу звернулись до медиків, які провели низку обстежень.

«У Мукачівській онкологічній лікарні дитині діагностували страшний діагноз: нейробластома заочеревинного простору (злоякісна пухлина - онкологія). 18 січня Жолтіко вже розпочав своє лікування в Мукачеві», - розповідають волонтери.

Але після проходження призначеної хімії дитину скеровують до київських медиків на подальше обстеження і видалення пухлини, а згодом малюка чекає вже реабілітація. Батьки хлопчика розуміють, що фінансове навантаження їм не потягнути.

«Їхати потрібно вже, а їхати практично нічим… Батьки маленького Жолтіка усіма своїми силами збирають копійчину до копійчини, щоб дообстежити дитину і придбати ті чи інші ліки, але особисті заощадження, на жаль, не покриють таке дороговартісне лікування», - кажуть волонтери, що допомагають зі збором коштів.

До всього ж у малюка діагностували коронавірус, тож тепер і додасться затримка в лікуванні щонайменше на два тижні, і витрати через лікування дитини і від цієї недуги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 4149 4991 4958 9721, отримувач Комар Тетяна (мама дитини).