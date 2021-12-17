10-річному Артему лікарі мусять ампутувати ногу і доведеться ставити дороговартісний протез

Вчителька Артема розповідає, що ногу рятували, але через пандемію вчасно не зміг потрапити на лікування.

У київському ліцеї учні разом з вчителями та батьками влаштували ярмарку, аби зібрати гроші на протез для учня цієї школи - 10-річного Артема Волинця. Через пандемію хлопчик не встиг вчасно потрапити на операцію за кордон, зараз чекає на ампутацію кінцівки і потребує розумного протезу.

Діти та батьки принесли з собою солодощі, іграшки та книжки, розклали в коридорі по партах і тепер купують всі ці дорогоцінності один у одного. Мета ярмарки - допомогти зібрати велику суму грошей. «Бо Артем мій друг і я хочу йому допомогти. Треба 106 тисяч євро для Артема», - кажуть друзі хлопчика.

Артему 10 років і він з 4-б. Коли він бігає коридором, то не відразу і зрозумієш, що це заради нього так стараються однокласники. В Артема аномальний розвиток лівої ноги і кожен його крок - виклик. Кінцівку доведеться ампутувати.

Вчителька Артема розповідає, що ногу рятували, але через пандемію вчасно не зміг потрапити на лікування. «Йому кожного року треба було робити, якось нарощували, витягували, зараз поїхали на консультацію, невтішний висновок зробили», - розповідає вчителька хлопчика Ольга Гладик.

В Німеччині погодилися зробити операцію, але рахунок за лікування та реабілітацію хлопчика - 106 тисяч євро.

«Буде рухливий колінний суглоб, якщо він буде в одязі, то не буде шкутильгати, це тривалий процес реабілітації, він буде вчитися ходити», - каже мама хлопчика Ірина.

Звісно ж, лише дитячих сил не вистачить, аби зібрати таку велику суму, але Артем точно знає - добрі люди є і вони обов’язково йому допоможуть.

Реквізити для допомоги:

Приват Банк 4149629353934664 Волинець Ірина Миколаївна